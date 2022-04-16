В Еврокомиссии заявили, по каким критериям оценивается Украина, как кандидат на членство в ЕС: детали

ЕС, Евросоюз, Украина, Европа

Посол ЕС раскрыл детали, по каким двум критериям членства Еврокомиссия будет оценивать Украину.

Оценивая, может ли Украина получить статус кандидата на вступление в ЕС, Европейская комиссия установит соответствие Украины двум основным критериям членства в блоке. Об этом в интервью CNN рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Европейская комиссия начала работу над анализом, по ее мнению, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, отвечает ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС: функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", - отметил он.

Матти Маасикас

По словам дипломата, Еврокомиссия намерена завершить оценку до июня. После этого на основе оценки комиссии государства-члены должны принять решение предоставить ли Украине статус кандидата на вступление.

Напомним, в минувшую пятницу во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала опросник по поводу членства в ЕС лично президенту Владимиру Зеленскому.

По словам главы государства, Украина через неделю готова дать все ответы на вопросы для получения кандидатского статуса. Как известно, правительство ожидает предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.

Урсула фон дер Ляен


Галина Струс, politeka.net

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