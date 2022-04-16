В Еврокомиссии заявили, по каким критериям оценивается Украина, как кандидат на членство в ЕС: детали

Посол ЕС раскрыл детали, по каким двум критериям членства Еврокомиссия будет оценивать Украину.

Оценивая, может ли Украина получить статус кандидата на вступление в ЕС , Европейская комиссия установит соответствие Украины двум основным критериям членства в блоке. Об этом в интервью CNN рассказал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Европейская комиссия начала работу над анализом, по ее мнению, как попросили государства-члены. Эта работа фокусируется на том, отвечает ли Украина двум основным критериям для членства в ЕС : функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика", - отметил он.

По словам дипломата, Еврокомиссия намерена завершить оценку до июня. После этого на основе оценки комиссии государства-члены должны принять решение предоставить ли Украине статус кандидата на вступление.

Напомним, в минувшую пятницу во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала опросник по поводу членства в ЕС лично президенту Владимиру Зеленскому.