"Чем быстрее мы получим оружие, которое запросили, тем скорее будет мир", - Зеленский

Задание номер один – ускорение мира.

"Чем быстрее мы получим оружие, которое запросили, тем скорее будет мир", - Зеленский
Фото: скріншот

Успехи украинских военных на поле боя и разрушительные санкции против РоSSии - это те направления, по которым определяется, сколько будет длиться война. Об этом в своем обращении к народу заявил президент Владимир Зеленский.

“Успехи наших военных на поле боя действительно веские. Исторически значимые. Но еще недостаточны, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. Будем бить их больше.

Санкции против РоSSии очень серьезны. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы роSSийская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные, более разрушительные”, - отметил президент.

По его словам, наступление мира зависит также от объема поддержки Украины.

“Чем больше и быстрее мы получим все оружие, которое запросили, тем сильнее будут наши позиции и скорее будет мир. Чем больше и чем быстрее мы получим запрошенную финансовую поддержку, тем скорее будет мир. Чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против РоSSии и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война», - заявил Зеленский.

Он поблагодарил защитников и защитниц за их "огромную работу".

“Задача номер один – ускорение мира. Наши вооруженные силы выполняют ее блестяще. Они останавливают атаки оккупантов. Они реализуют контрнаступления. Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – роSSийскую обычную авиацию, что те вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты”, - отметил президент, добавив, что свою активность должны продолжать и дипломаты “по всем возможным линиям, на всех возможных уровнях, как официальных, так и неофициальных”.

Напомним, ранее Пентагон раскрыл содержание нового пакета помощи Украине на 800 млн долларов. Он содержит, в частности, 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Javelin, 300 дронов-камикадзе и т.д. Кроме того, в пакет включены самоходные суда береговой охраны, взрывчатка, защитные костюмы и средства радиологической, бактериологической, химической и ядерной защиты, 30 тысяч шлемов и бронежилетов, более 2000 средств оптических и лазерных прицелов, а также медицинские принадлежности.

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