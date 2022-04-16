Удар по крейсеру "Москва": стали известны новые подробности

Иностранные эксперты сумели вычислить месторасположение роSSийского ракетного крейсера "Москва" в момент, когда в него попали украинские ракеты системы "Нептун", информирует Апостроф.

Об этом сообщил Naval News.

По данным спутниковых снимков с инфракрасным фильтром, флагман Черноморского флота РФ находился восточнее острова Змеиный - в 80 морских милях от Одессы и в 50 морских милях от побережья Украины. Отмечается, что взрыв на корабле произошел в 6:52 по киевскому времени, 13 апреля.

Также эксперты отмечают, что в этот момент неподалеку от крейсера находились еще роSSийские боевые корабли.

Напомним, роSSийские пропагандистские СМИ придумали нелепое оправдание гибели ракетного крейсера "Москва": появилась публикация о том, что причиной пожара на крейсере, а затем - и его гибели, послужил якобы окурок сигареты.

Мы также сообщали, что во время взрывов и пожара на борту бывшего флагмана Черноморского флота РоSSийской Федерации погиб его капитан.


Евгений Устименко, Апостроф

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