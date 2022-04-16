Стефанчук: во время войны Рада работает в особых условиях безопасности

Принимают ряд внутренних мер безопасности. Никто не знает о начале работы Рады раньше, чем за два часа до начала.

Стефанчук: во время войны Рада работает в особых условиях безопасности
Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Во время войны Верховная Рада работает в особых условиях безопасности. Никто не знает о начале работы Рады раньше, чем за два часа до него. Народные депутаты Украины не открывают заседание, а продолжают его.

Об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы принимаем целый ряд внутренних мер. В частности, о часе заседания Парламента Украины никто не знает раньше, чем за два часа до начала. Кроме того, мы производим запись и трансляцию пускаем уже после заседания», — подчеркнул Руслан Стефанчук.

Он отметил, что, в отличие от других органов власти, парламент — это единственный законодательный орган. На Верховную Раду Украины возложены Конституцией очень важные решения, в частности, и в период военного положения: это утверждение мирного договора и объявление войны.

По его словам, работа депутатов чрезвычайно сложна, поэтому вопрос безопасности работы Парламента Украины во время войны важен. Руслан Стефанчук объяснил, что народные депутаты Украины открыли заседание и не закрывают его, а продолжают.

Кроме того, право созвать заседание Парламента предоставлено не только Председателю, но и первому заместителю и заместителю.

«Также мы стараемся не пересекаться друг с другом, кроме зала заседаний, чтобы обеспечить созыв Парламента при любых обстоятельствах», — резюмировал Председатель Верховной Рады Украины.

Напомним, член Комитета по вопросам регламента, народный депутат фракции «Слуга народа» Павел Фролов сообщил, что в Верховной Раде не исключают возвращения к обычному режиму работы - народные депутаты обсуждают возможность проведения недельных пленарных заседаний и работы в комитетах.

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