В Украине утвердили порядок применения оружия гражданскими
Новые нормы будут действовать на время военного положения, информирует
Кабинет министров Украины установил порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия на период военного положения. Об этом
«Утвержден Порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РоSSийской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения», — говорится в сообщении.
Так, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему могут быть при наличии выданы гражданским лицам, желающим участвовать в отпоре вооруженной агрессии и которые отвечают установленным требованиям.
Решения о выдаче оружия и боеприпасов к нему принимаются руководителями уполномоченных органов в административно-территориальных единицах территорий, на которых объявлено военное положение, или лицами, уполномоченными такими руководителями органов.
Выданное огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему подлежат возвращению гражданским лицом до прекращения или отмены действия военного положения в Украине органам Национальной полиции Украины или изымается ими в случае самоустранения от участия в отпоре вооруженной агрессии.