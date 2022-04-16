В Украине утвердили порядок применения оружия гражданскими

Новые нормы будут действовать на время военного положения, информирует ZN.ua.

В Украине утвердили порядок применения оружия гражданскими

Кабинет министров Украины установил порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия на период военного положения. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утвержден Порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РоSSийской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения», — говорится в сообщении.

Так, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему могут быть при наличии выданы гражданским лицам, желающим участвовать в отпоре вооруженной агрессии и которые отвечают установленным требованиям.

Решения о выдаче оружия и боеприпасов к нему принимаются руководителями уполномоченных органов в административно-территориальных единицах территорий, на которых объявлено военное положение, или лицами, уполномоченными такими руководителями органов.

Выданное огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему подлежат возвращению гражданским лицом до прекращения или отмены действия военного положения в Украине органам Национальной полиции Украины или изымается ими в случае самоустранения от участия в отпоре вооруженной агрессии.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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