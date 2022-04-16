Ежемесячно Украина тратит на сектор безопасности и обороны годовой довоенный бюджет

"Доходы госбюджета упали на половину, а расходы выросли в разы".

Ежемесячно Украина тратит на сектор безопасности и обороны годовой довоенный бюджет
Павло Фролов
Фото: facebook/Pavlo Frolov

Фракция «Слуга народа» провела видеоконференцию с Минфином об экономической ситуации в стране.

Ситуация с государственными финансами в стране сложная, но контролируемая – таков результат видеоконференции фракции с Министром финансов Сергеем Марченко.

Об этом в ТГ написал народный депутат фракции «Слуга народа» Павел Фролов.

"Важные ремарки на полях этой встречи: доходы госбюджета упали наполовину, а расходы выросли в разы, однако защищенные расходы финансируются, а каждый месяц мы тратим на сектор безопасности и обороны годовой довоенный бюджет в объеме $5-7 млрд", - написал он.

Он подчеркнул, что в правительстве есть понимание «как закрывать бюджет в апреле и есть наработки по маю, до 90% времени тратится на переговоры с международными партнерами.

По главным распорядителям бюджетных средств было сокращение расходов в среднем на 10%, были секвестированы все расходы развития, а затем и частично текущие расходы, около 180 млрд грн уже было направлено в Резервный фонд госбюджета», - добавил он.

Он также отметил важность военных облигаций. Нардеп напомнил, что на сайте Минфина есть перечень банков, производящих их продажу с возможностью реализации даже 1 облигации за 1000 грн.

«Украине сейчас невыгодно инициировать переговоры о списании (реструктуризации) внешнего долга перед международными кредиторами, ведь в эти тяжелые месяцы войны мы привлекаем гораздо больше, чем платим долгов. Также ведется большая работа по замороженным на Западе средствам/имуществу РФ, в отдельных «англосакских» странах для направления их на компенсации Украине».

Он также подчеркнул, что высокие премии, которые выписывают себе руководители отдельных органов местного самоуправления, неуместны в условиях военного положения.

«А потому есть законодательные инициативы по прекращению такой практики и обязательному согласованию таких действий с военными администрациями».

Напомним, что Национальный банк Украины разрешил банкам продавать населению наличную иностранную валюту с 14 апреля.

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