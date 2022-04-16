РоSSия ударила ракетами по заводу, где производили комплектующие к "Нептуну"

РоSSия нанесла ракетный удар по цехам государственного оборонно-промышленного комплекса "Жулянский машиностроительный завод "Визар", где изготовили комплектующие к противокорабельным ракетам "Нептун". Об этом сообщается на странице госконцерна "Укроборонпром" в Facebook .

"Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской РоSSии – потопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Также говорится, что речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер "Москва" страны-агрессора. Пока подробности состояния дел на предприятии – не афишируются.