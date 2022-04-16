РоSSия ударила ракетами по заводу, где производили комплектующие к "Нептуну"

РоSSия боится украинской техники, которую публично называет "ширпотребом", информирует ZN.ua.

РоSSия ударила ракетами по заводу, где производили комплектующие к
© Минобороны Украины

РоSSия нанесла ракетный удар по цехам государственного оборонно-промышленного комплекса "Жулянский машиностроительный завод "Визар", где изготовили комплектующие к противокорабельным ракетам "Нептун". Об этом сообщается на странице госконцерна "Укроборонпром" в Facebook.

"Это произошло после того, как "ширпотреб" украинского производства – именно так утверждали в фашистской РоSSии – потопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Также говорится, что речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер "Москва" страны-агрессора. Пока подробности состояния дел на предприятии – не афишируются.


Таисия Ястремская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном мореУдар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия обстреляла эвакуационные автобусы из СтаробельскаРоSSия обстреляла эвакуационные автобусы из Старобельска
РоSSияне неудачно пытались штурмовать Маринку и устраивают в школах Луганщины полевые госпитали, – ГенштабРоSSияне неудачно пытались штурмовать Маринку и устраивают в школах Луганщины полевые госпитали, – Генштаб
Сегодня РоSSия нанесла три ракетных удара по Киевской областиСегодня РоSSия нанесла три ракетных удара по Киевской области
РоSSия обстреляла все больницы в Луганской области - ЛяшкоРоSSия обстреляла все больницы в Луганской области - Ляшко
РоSSия начинает угрожать США — The Washington PostРоSSия начинает угрожать США — The Washington Post
Мы точно нападаем? РоSSияне штурмуют соцсети из-за затопления крейсера "Москва"Мы точно нападаем? РоSSияне штурмуют соцсети из-за затопления крейсера "Москва"
В войне с Украиной РоSSия потеряла два из трех основных кораблей военно-морского флота – британская разведкаВ войне с Украиной РоSSия потеряла два из трех основных кораблей военно-морского флота – британская разведка
РоSSия перебросила в Украину 65 батальонных тактических групп – CNNРоSSия перебросила в Украину 65 батальонных тактических групп – CNN
РоSSия «объявила войну» антиутопиямРоSSия «объявила войну» антиутопиям
Именно Донбасс РоSSия хочет уничтожить в первую очередь — ЗеленскийИменно Донбасс РоSSия хочет уничтожить в первую очередь — Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости