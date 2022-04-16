WP: РоSSии придется усвоить, что Украина – не Сирия

Теперь каждый согласится: роSSийская агрессия против мирных сирийцев была репетицией зверств, от которых теперь страдает Украина. Больницы бомбят. Детей жестоко убивают. Электричество и вода исчезают в городах.

Опустошенная войной Сирия снова оказалась в центре внимания, чего не было несколько лет. Особенно когда стало известно, что Владимир Путин сделал своего бывшего командира в сирийской кампании главным на войне против Украины. Для многих бомбардировка Мариуполя кажется повторением 2016 года, когда был полностью уничтожен город Алеппо. РоSSия снова презирает объявленные гуманитарные коридоры, распространяет пропаганду и совершает военные преступления, пишет Washington Post .

Но, к счастью для украинцев, две войны сильно отличаются в некоторых ключевых аспектах. Успех в Сирии, видимо, придал Путину уверенность. Однако, операция в ближневосточной стране вряд ли может послужить инструкцией для вторжения в Украину, где более сильная, чем ожидалось, армия ставит под большое сомнение роSSийские возможности. Издание перечисляет причины, почему сирийские тактики не помогут РоSSии в войне против ВСУ.