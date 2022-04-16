Все страны должны быть готовы к тому, что Путин может применить ядерное оружие, - Зеленский

"Для них жизнь народа не стоит ничего".

Все страны должны быть готовы к тому, что Путин может применить ядерное оружие, - Зеленский
Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире CNN заявил, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие во время войны в Украине.

«Не только я, а весь мир, все страны должны беспокоиться», – сказал Зеленский.

Он добавил, что не исключает вариант использования химического оружия роSSийскими военными.

«Химическое оружие, они могли бы это сделать, для них жизнь народа ничего не стоит», - сказал Зеленский.

Напомним, недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятным применение Россией ядерного оружия, потому что роSSийское руководство "любит жизнь". Также в интервью американской телекомпании PBS пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков сказал, что какой-либо результат событий в Украине - это не повод для применения ядерного оружия.

В то же время в конце марта премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил мнение, что перспектива применения РоSSийской Федерацией ядерного оружия по состоянию на данный момент "становится все более реальной". А директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что из-за "потенциального отчаяния" президент РоSSии Владимир Путин, пытаясь создать видимость победы в Украине, может отдать приказ о применении ядерного оружия.

В то же время Минобороны Украины в настоящее время не прогнозирует применения Россией ядерного оружия.



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