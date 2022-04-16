Угрозы Кремля не заставят США прекратить помощь Украине - Госдеп
В Госдепе США не готовы подтвердить частную дипломатическую переписку Вашингтона с Кремлем, информирует
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что угрозы Кремля не смогут вынудить администрацию президента Джо Байдена прекратить поддерживать Украину. Об этом сообщает
"РоSSияне говорили несколько приватно, несколько говорили публично; ничто не сможет отказать нас от стратегии, которую мы начали", — заявил Прайс. Также он заявил, что не может подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку Вашингтона с роSSийскими властями.
"Если обвинения со стороны Кремля заключаются в том, что США и наши партнеры по всему миру оказывают нашим украинским партнерам помощь в безопасности на миллиарды долларов, чего именно требовали наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют эту помощь очень эффективно для отражение этой роSSийской агрессии, ну тогда мы виноваты, как обвиняют", - добавил он.