Угрозы Кремля не заставят США прекратить помощь Украине - Госдеп

В Госдепе США не готовы подтвердить частную дипломатическую переписку Вашингтона с Кремлем, информирует ZN.ua.

Угрозы Кремля не заставят США прекратить помощь Украине - Госдеп
© depositphotos/Zwiebackesser

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что угрозы Кремля не смогут вынудить администрацию президента Джо Байдена прекратить поддерживать Украину. Об этом сообщает CNN.

"РоSSияне говорили несколько приватно, несколько говорили публично; ничто не сможет отказать нас от стратегии, которую мы начали", — заявил Прайс. Также он заявил, что не может подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку Вашингтона с роSSийскими властями.

"Если обвинения со стороны Кремля заключаются в том, что США и наши партнеры по всему миру оказывают нашим украинским партнерам помощь в безопасности на миллиарды долларов, чего именно требовали наши украинские партнеры, и что наши украинские партнеры используют эту помощь очень эффективно для отражение этой роSSийской агрессии, ну тогда мы виноваты, как обвиняют", - добавил он.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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