Угрозы Кремля не заставят США прекратить помощь Украине - Госдеп

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что угрозы Кремля не смогут вынудить администрацию президента Джо Байдена прекратить поддерживать Украину. Об этом сообщает CNN .

"РоSSияне говорили несколько приватно, несколько говорили публично; ничто не сможет отказать нас от стратегии, которую мы начали", — заявил Прайс. Также он заявил, что не может подтвердить какую-либо частную дипломатическую переписку Вашингтона с роSSийскими властями.