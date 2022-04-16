После роSSийского обстрела в Лисичанске погиб волонтер

В Лисичанске, в результате обстрела роSSийских войск, погиб волонтер. Его жена находится в тяжелом состоянии в реанимации. Супруги с первого дня войны доставляли гуманитарную помощь местным жителям. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"В одном из отдаленных районов Лисичанска сегодня во время вражеского обстрела погиб волонтер, его жена в тяжелом состоянии в больнице. Супруги с первых дней войны волонтерили, они доставляли гуммопомощь лисичанам. Мирные, добрые, положительные.

Андрей, вечная память…

Помолимся за выздоровление Ольги…» – написал Сергей Гайдай.

Напомним, что,по информации Генштаба, россияне неудачно пытались штурмовать Марьинку и устраивают в школах Луганщины полевые госпитали.