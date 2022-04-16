Правительство и ООН объявили о дополнительных выплатах вынужденным переселенцам

Средства будут выплачиваться ежемесячно на каждого члена семьи, информирует ZN.ua.

Правительство и ООН объявили о дополнительных выплатах вынужденным переселенцам
© Скриншот Youtube

Сегодня, 15 апреля, Кабинет министров утвердил запуск совместно с Организацией объединенных наций двух программ дополнительных выплат для помощи внутренне перемещенным лицам. Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Нуждающиеся в помощи люди, которых война выгнала из своих домов, получат по 2200 гривен ежемесячно на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение трех месяцев

«Также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет нашим малообеспеченным пенсионерам из числа вынужденных переселенцев. Им так же будет дополнительно выплачиваться по 2200 гривен», — сказал премьер.

По его словам, этими выплатами планируется охватить около 700 тысяч внутренне перемещенных лиц.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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