Правительство и ООН объявили о дополнительных выплатах вынужденным переселенцам

Сегодня, 15 апреля, Кабинет министров утвердил запуск совместно с Организацией объединенных наций двух программ дополнительных выплат для помощи внутренне перемещенным лицам. Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Нуждающиеся в помощи люди, которых война выгнала из своих домов, получат по 2200 гривен ежемесячно на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение трех месяцев

«Также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отдельно поможет нашим малообеспеченным пенсионерам из числа вынужденных переселенцев. Им так же будет дополнительно выплачиваться по 2200 гривен», — сказал премьер.

По его словам, этими выплатами планируется охватить около 700 тысяч внутренне перемещенных лиц.