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2022-04-16
В Николаеве враг сжег "Новую почту". Ранены три человека
РоSSийские войска продолжают обстрел города.
Фото: Віталій Кім Telegram
РоSSийские военные сегодня попали в Николаеве в отделение "Новой почты". Пострадали три человека.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают, мы там хороним военных?" – отметил он.
Ким добавил, что, кроме почты, сожгли сноп сена.
Сегодня россияне обстреляли в Николаеве церковь и другие гражданские объекты. Есть жертвы, но их количество пока не называется. Обстрел велся запретными кассетными боеприпасами.