В Николаеве враг сжег "Новую почту". Ранены три человека

РоSSийские военные сегодня попали в Николаеве в отделение "Новой почты". Пострадали три человека.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают, мы там хороним военных?" – отметил он.

Ким добавил, что, кроме почты, сожгли сноп сена.

Сегодня россияне обстреляли в Николаеве церковь и другие гражданские объекты. Есть жертвы, но их количество пока не называется. Обстрел велся запретными кассетными боеприпасами.