РоSSия обстреляла эвакуационные автобусы из Старобельска

Оккупанты обстреляли два автобуса, которыми должны были эвакуироваться люди из Старобельска в Днепр.

Есть раненые и погибшие, сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook. Дата обстрела не уточняется.

"Во время эвакуации жителей из города Старобельск Луганской области в Днепр по двум автобусам рашисты открыли огонь - есть раненые и погибшие. Более подробная информация устанавливается", - написала она.

Денисова отметила, что россияне в очередной раз применяет оружие с целью недопущения эвакуации мирного населения на территории, подконтрольные Украине.

РоSSийские военные вчера обстреляли эвакуационные автобусы в пгт Боровая Харьковской области. Погибли семь человек, еще 27 ранены.

РоSSияне не впервые обстреливают мирных украинцев, желающих эвакуироваться. Неделю назад они нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска. Погибли 57 человек. На вокзале в основном были женщины, дети и пожилые люди.

Несмотря на угрозу обстрелов, власти призывают украинцев эвакуироваться с Луганщины и Донбасса, пока есть возможность, ведь враг готовит там эскалацию, и выезд мирных жителей может оказаться невозможным. За сегодня уехали почти 3000 украинцев.