На Херсонщине глава громады сложила полномочия из-за оккупантов

Часть работников сельсовета находится в плановом или без сохранения зарплаты отпусках, часть уволилась.

На Херсонщине глава громады сложила полномочия из-за оккупантов
Фото: Сайт Тягинської ОТГ

Голова Тягинской громады, что в Херсонской области, Раиса Пономаренко, сложила свои полномочия

Об этом она сообщила на официальной странице громады в Facebook.

"Уважаемые жители громады! Я, председатель Тягинской громады Пономаренко Р.М., сообщаю о том, что в настоящее время сложились такие условия, когда я, как председатель громады, не могу исполнять свои обязанности и осуществлять полномочия, как представитель украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня, 15.04.2022 года, приняла очень сложное для себя решение - сложить свои полномочия", - написала Пономаренко.

Фото: скріншот

Член исполкома Тягинской громады Анна Кулинич в сообществе сообщила, что "в связи с тем, что все реестры и казначейские счета заблокированы, что делает невозможным полноценную работу работников сельского совета, часть работников находится в плановой или без сохранения заработной платы отпусках, часть - уволилась".

Фото: тягинська громада звільнення голова працівники

По сообщению Кулинич, вся коммуникация жителей общины со всеми подразделениями совета будет осуществляться в телефонном режиме.

Напомним, в марте большинство депутатов городского совета Энергодара, оккупированного роSSийскими войсками, сложили свои полномочия, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

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