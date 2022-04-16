В Украине нужно увеличить количество специалистов-взрывотехников, - Енин

В Украине необходимо увеличить количество специалистов-взрывотехников.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, ежедневно спасатели обезвреживают около 5 тысяч неразорвавшихся снарядов, а также авиационных бомб. В МВД хотят активизировать деятельность в этом направлении, но не хватает специалистов.

"Планируем инициировать перед правительством Украины увеличение количества специалистов-взрывотехников с целью максимального ускорения нейтрализации всех тех боеприпасов, оставленных в результате роSSийской агрессии", - сказал Енин.

Он также добавил, что украинская сторона приглашает иностранные пожарные команды, чтобы они "присоединялись к нам вместе со своим оборудованием и помогали как в тушении пожаров, вызванных артиллерийскими или авиационными обстрелами РФ , так и в разборе соответствующих завалов".

Напомним, сегодня Правительство утвердило план мероприятий по противоминной деятельности.

На Сумщине специалисты обнаружили за сутки 57 взрывоопасных предметов, а в Ирпене завершили первый этап разминирования - обнаружили более 3000 взрывоопасных предметов.