Новостей.COM ⇒
2022-04-16
Путинский "военторг" передал ВСУ более 200 танков: статистика потерь оккупантов
По состоянию на 15 апреля Вооруженные силы Украины захватили более 1000 единиц вражеской техники - теперь она послужит украинским защитникам, информирует
Об этом сообщил Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
Украинской армии достались:
- 366 боевых бронированных машин и бронетранспортеров;
- 234 единицы автомобильной техники;
- 218 танков;
- 92 единицы специальной техники;
- 83 единицы артиллерии;
- 29 единиц ПВО;
- 27 единиц РСЗО;
- 11 БПЛА;
- 1 вертолет.
Евгений Устименко, Апостроф