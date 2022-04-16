Путинский "военторг" передал ВСУ более 200 танков: статистика потерь оккупантов

По состоянию на 15 апреля Вооруженные силы Украины захватили более 1000 единиц вражеской техники - теперь она послужит украинским защитникам, информирует Апостроф .

Об этом сообщил Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Украинской армии достались: