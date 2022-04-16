Путинский "военторг" передал ВСУ более 200 танков: статистика потерь оккупантов

По состоянию на 15 апреля Вооруженные силы Украины захватили более 1000 единиц вражеской техники - теперь она послужит украинским защитникам, информирует Апостроф.

Об этом сообщил Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Украинской армии достались:

  • 366 боевых бронированных машин и бронетранспортеров;
  • 234 единицы автомобильной техники;
  • 218 танков;
  • 92 единицы специальной техники;
  • 83 единицы артиллерии;
  • 29 единиц ПВО;
  • 27 единиц РСЗО;
  • 11 БПЛА;
  • 1 вертолет.


Евгений Устименко, Апостроф

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