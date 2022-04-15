Украинских баб насилуй: журналисты вычислили русского оккупанта и его жену-"советчицу"

Журналисты "Схем" вместе с роSSийской редакцией Радио Свобода нашли фигурантов разговора, в котором супруга оккупанта поощряла его насиловать украинок. Оказалось, роSSийский военный в прошлом срочник Росгвардии – он участвовал в оккупации Крыма, а с начала полномасштабной войны вторгся на Херсонщину, информирует Апостроф .

Об этом пишут в Радио Свобода.

"Героями" разговора была семейная пара Романа и Ольги Быковских, после оккупации Россией Крыма перебравшихся в Феодосию. У них 5-летний сын. В роSSийской соцсети "Вконтакте" женщина, которая советовала мужчине насиловать "украинских баб", указала, что главное в жизни для нее это "семья и дети", а ее жизненным кредом является фраза "Научитесь никому ничего не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо". Заметим, что оккупантская жена хоть советовала насиловать, но просила не рассказывать ей об этом. Очевидно, действительно следует своим заповедям.

Кроме этого, журналисты нашли объявление, согласно которому она искала работу по уходу за детьми. В социальных сетях Ольга Быкова пытается показать из себя образцовую жену, ожидающую своего мужа со службы, фотографируется возле памятника влюбленных, призывает собирать денежную помощь на операцию сбитой на дороге собаке. Однако ее настоящее лицо проявилось в циничном призыве к изнасилованию украинских женщин.

Также журналисты смогли поговорить с Романом и Ольгой Быковскими. Оккупант подтвердил свое имя и фамилию, но сказал, что сейчас не на Херсонщине, а в военном госпитале в Севастополе. Ольга сообщила, что не знает, где именно лечится муж и прервала разговор. Эти двое возразили, что это был их разговор, однако голоса на пленке и в телефонных разговорах с журналистами были идентичны.