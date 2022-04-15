Украинских баб насилуй: журналисты вычислили русского оккупанта и его жену-"советчицу"

Журналисты "Схем" вместе с роSSийской редакцией Радио Свобода нашли фигурантов разговора, в котором супруга оккупанта поощряла его насиловать украинок. Оказалось, роSSийский военный в прошлом срочник Росгвардии – он участвовал в оккупации Крыма, а с начала полномасштабной войны вторгся на Херсонщину, информирует Апостроф.

Об этом пишут в Радио Свобода.

"Героями" разговора была семейная пара Романа и Ольги Быковских, после оккупации Россией Крыма перебравшихся в Феодосию. У них 5-летний сын. В роSSийской соцсети "Вконтакте" женщина, которая советовала мужчине насиловать "украинских баб", указала, что главное в жизни для нее это "семья и дети", а ее жизненным кредом является фраза "Научитесь никому ничего не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо". Заметим, что оккупантская жена хоть советовала насиловать, но просила не рассказывать ей об этом. Очевидно, действительно следует своим заповедям.

Кроме этого, журналисты нашли объявление, согласно которому она искала работу по уходу за детьми. В социальных сетях Ольга Быкова пытается показать из себя образцовую жену, ожидающую своего мужа со службы, фотографируется возле памятника влюбленных, призывает собирать денежную помощь на операцию сбитой на дороге собаке. Однако ее настоящее лицо проявилось в циничном призыве к изнасилованию украинских женщин.

Также журналисты смогли поговорить с Романом и Ольгой Быковскими. Оккупант подтвердил свое имя и фамилию, но сказал, что сейчас не на Херсонщине, а в военном госпитале в Севастополе. Ольга сообщила, что не знает, где именно лечится муж и прервала разговор. Эти двое возразили, что это был их разговор, однако голоса на пленке и в телефонных разговорах с журналистами были идентичны.

Быковский был десантником 108-го штурмового полка в полномасштабной войне РоSSии против Украины, а раньше этот полк участвовал в захвате Крымского полуострова роSSийскими войсками. Его женщина, сидя с ребенком в оккупированном Россией Крыму, рекомендовала и дальше издеваться над Украиной, насилуя наших женщин.


Лиза Бровко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном мореУдар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
"С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю!": СБУ установила врага, хваставшегося зверствами в отношении украинских пленных
15-й удар по оккупантам в Чернобаевке скорректировали простые украинцы
Двух украинских пилотов освободили из плена роSSийских оккупантов — ГУР МинобороныДвух украинских пилотов освободили из плена роSSийских оккупантов — ГУР Минобороны
РоSSия занимается похищением украинских детей на государственном уровне, – МИДРоSSия занимается похищением украинских детей на государственном уровне, – МИД
МИД: Похищенные оккупантами украинские дети могут быть незаконно переданы на усыновление россиянамМИД: Похищенные оккупантами украинские дети могут быть незаконно переданы на усыновление россиянам
США будут обучать украинских военных в Восточной Европе, – CNNСША будут обучать украинских военных в Восточной Европе, – CNN
В начале войны из Украины сбежало много украинских генералов и офицеров — АрестовичВ начале войны из Украины сбежало много украинских генералов и офицеров — Арестович
"Во время ночных патрулирований": в Мелитополе неизвестные помогают оккупантам сходить на "концерт" Кобзона"Во время ночных патрулирований": в Мелитополе неизвестные помогают оккупантам сходить на "концерт" Кобзона
Оккупанты решили раздать украинских детей в роSSийские семьи: 130 тысяч уже были вывезеныОккупанты решили раздать украинских детей в роSSийские семьи: 130 тысяч уже были вывезены
В Буче погиб адепт "русского мира": фотоВ Буче погиб адепт "русского мира": фото
Последние новости
Подгружаем последние новости