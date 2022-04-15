РоSSияне неудачно пытались штурмовать Маринку и устраивают в школах Луганщины полевые госпитали, – Генштаб

Также враг хранит в школах боеприпасы.

РоSSия продолжает наносить ракетные удары по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 18 часов.

"Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю. Продолжается частичная блокада Харькова. На Донецком направлении противник пытался провести штурм Марьинки, успеха не имел", - отметили в сообщении.

На временно оккупированных территориях россияне продолжают терроризировать украинцев. ДРГ угоняют людей или угрожают им и отбирают авто и гражданскую одежду.

РоSSийские оккупанты, с целью подавления сопротивления украинцев, проводят фильтрационные мероприятия и поиск лиц, относившихся к военной службе.

"Во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных заведений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники", – добавили в Генштабе.

В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать "органы местного самоуправления" из числа местных жителей, лояльных к оккупационным властям.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от войск роSSийских захватчиков.

Напомним, за сегодняшний день россияне нанесли три ракетных удара по Киевской области. Вчера они впервые за 10 дней ударили по Сумской области, также обстреляли Черниговскую область.