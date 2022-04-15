РФ впервые нанесла по Мариуполю бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22Н3, - Мотузяник

В городе ведутся бои в районе металлургического комбината им. Ильича и в морском порту, город атакуют роSSийские бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также упомянутый Ту-22Н3.

Впервые с начала вооруженной агрессии РоSSия нанесла по Мариуполю бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22Н3.

Об этом на брифинге в Медиа-центре "Украина" сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, в Мариуполе ведутся бои в районе металлургического комбината им. Ильича и в порту, город атакуют роSSийские бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также упомянутый Ту-22Н3.

"В Мариуполе сложная ситуация, роSSийская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. Идут активные бои в районе завода Ильича. В портовой зоне Мариуполя подразделения осуществляют штурмовые действия, но полностью захватить этот город россиянам пока не удается. По городу также били бомбардировщики Су-24М и Су-34", – сказал Мотузяник.

По словам спикера Минобороны, 14 апреля экипажи двух стратегических роSSийских бомбардировщиков ТУ-95/160 осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по территории нашего государства из воздушного пространства Краснодарского края РФ .

Александр Мотузяник сообщил, что росармия пыталась прорвать оборону украинских вооруженных сил на Луганщине в районе городов Рубежное и Попасная и в районах Изюм-Славянск и Изюм-Барвинково. Захватчики продолжают частичную блокировку Харькова, его обстреливают из артиллерии.

"Не исключено, что в дальнейшем противник будет пытаться развить наступление в направлении Северодонецка, Славянска и Волновахи, чтобы создать условия для оцепления и уничтожения группировки наших войск", - сказал спикер МОУ.

По информации Мотузяника, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по территории Украины. В Черном море зафиксировали три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Напомним, городской голова Мариуполя сообщил, что 90% критически важной инфраструктуры Мариуполя так или иначе пострадало. Из них 60% - это инфраструктура, получившая прямые попадания либо авиации, либо систем залпового огня, либо огнеметов. 40% критически важной инфраструктуры уже невозможно восстановить.

Сегодня командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власть провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.