РФ впервые нанесла по Мариуполю бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22Н3, - Мотузяник

В городе ведутся бои в районе металлургического комбината им. Ильича и в морском порту, город атакуют роSSийские бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также упомянутый Ту-22Н3.

РФ впервые нанесла по Мариуполю бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22Н3, - Мотузяник
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник
Фото: скріншот

Впервые с начала вооруженной агрессии РоSSия нанесла по Мариуполю бомбовые удары дальними бомбардировщиками Ту-22Н3.

Об этом на брифинге в Медиа-центре "Украина" сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, в Мариуполе ведутся бои в районе металлургического комбината им. Ильича и в порту, город атакуют роSSийские бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также упомянутый Ту-22Н3.

"В Мариуполе сложная ситуация, роSSийская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. Идут активные бои в районе завода Ильича. В портовой зоне Мариуполя подразделения осуществляют штурмовые действия, но полностью захватить этот город россиянам пока не удается. По городу также били бомбардировщики Су-24М и Су-34", – сказал Мотузяник.

По словам спикера Минобороны, 14 апреля экипажи двух стратегических роSSийских бомбардировщиков ТУ-95/160 осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по территории нашего государства из воздушного пространства Краснодарского края РФ.

Александр Мотузяник сообщил, что росармия пыталась прорвать оборону украинских вооруженных сил на Луганщине в районе городов Рубежное и Попасная и в районах Изюм-Славянск и Изюм-Барвинково. Захватчики продолжают частичную блокировку Харькова, его обстреливают из артиллерии.

"Не исключено, что в дальнейшем противник будет пытаться развить наступление в направлении Северодонецка, Славянска и Волновахи, чтобы создать условия для оцепления и уничтожения группировки наших войск", - сказал спикер МОУ.

По информации Мотузяника, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по территории Украины. В Черном море зафиксировали три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Напомним, городской голова Мариуполя сообщил, что 90% критически важной инфраструктуры Мариуполя так или иначе пострадало. Из них 60% - это инфраструктура, получившая прямые попадания либо авиации, либо систем залпового огня, либо огнеметов. 40% критически важной инфраструктуры уже невозможно восстановить.

Сегодня командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал власть провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном мореУдар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
Сегодня РоSSия нанесла три ракетных удара по Киевской областиСегодня РоSSия нанесла три ракетных удара по Киевской области
Зеленский впервые отреагировал на удар по крейсеру "Москва": "Честно говоря..."Зеленский впервые отреагировал на удар по крейсеру "Москва": "Честно говоря..."
Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам Украины, - Генштаб
Украину впервые в истории избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам, - МИДУкраину впервые в истории избрали в Постоянный Форум ООН по коренным народам, - МИД
РоSSия нанесла ракетный удар по Черкасскому в Донецкой области, восемь раненыхРоSSия нанесла ракетный удар по Черкасскому в Донецкой области, восемь раненых
Байден впервые назвал геноцидом зверства роSSийских оккупантов в УкраинеБайден впервые назвал геноцидом зверства роSSийских оккупантов в Украине
Оккупанты угрожают Мариуполю химическими атаками: что известноОккупанты угрожают Мариуполю химическими атаками: что известно
Удары по военным аэродромам рф: бойцов ВСУ усилят необходимым оружием, в США раскрыли деталиУдары по военным аэродромам рф: бойцов ВСУ усилят необходимым оружием, в США раскрыли детали
Украинские защитники впервые благодаря ПЗРК Starstreak успешно "приземлили" русскую технику под Харьковом: видеоУкраинские защитники впервые благодаря ПЗРК Starstreak успешно "приземлили" русскую технику под Харьковом: видео
"Обманывал бойцов с передовой и снимал ракетные удары": житель Новомосковска попался на горячем"Обманывал бойцов с передовой и снимал ракетные удары": житель Новомосковска попался на горячем
Последние новости
Подгружаем последние новости