The Guardian: Путин сам себя обыграл, когда развязал войну против Украины

Чтобы превратить строго нейтральные Швецию и Финляндию в страны НАТО, нужно было допустить целый ворох больших стратегических ошибок, информирует ZN.ua.

The Guardian: Путин сам себя обыграл, когда развязал войну против Украины
© unsplash/imadalassiry

Похоже, что к концу года территория, ВВП и протяженность общей границы НАТО с Россией увеличится на столько же, на сколько они бы увеличились, если бы Украина все же получила желаемое членство.

Жестокость, с которой Владимир Путин пытается закрыть возможности безопасности для Украины, похоже, привела к внезапному изменению мышления в Финляндии и Швеции, пишет The Guardian. Впрочем, процесс еще не завершился. Отношение к членству в НАТО еще не стабильно. И, учитывая устойчивый протест против участия в альянсе в прошлом, финны и шведы могут вернуться к привычной полунейтральности. РоSSийские ядерные угрозы могут вынудить избирателей подумать еще раз. Процесс вступления может оказаться трудным. Существует множество форм членства в НАТО. Хельсинки и Стокгольм еще их не исследовали.

Но до прошедшего в июне саммита в Мадриде альянс будет на пути к увеличению своего населения на 16 миллионов человек, своего ВВП - на 800 миллиардов евро, а своей территории - на 780 тысяч квадратных километров. В свою очередь, в Украине живет около 41 миллиона человек. Ее территория составляет 603,5 тысячи квадратных километров, а ВВП – 155 миллиардов евро. После вступления Швеции и Финляндии в РоSSию появится новая общая граница с НАТО протяженностью 1300 километров. И это как раз противоположное тому, на чем настаивал Путин в своих требованиях к альянсу в прошлом году. Что еще хуже для Москвы, это то, что НАТО теперь укрепит свои позиции в Балтийском море как раз рядом с Калининградской областью, где базируется стратегически важный роSSийский флот.

Начав вторжение в Украину, Путин думал, что он нанес «ракетный удар» по Западу. Но оказалось, что это высокоточный бумеранг. Превращение двух непоколебимо нейтральных стран в членов НАТО пополнит пантеон наибольших стратегических ошибок за это время», - говорится в статье.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Удар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном мореУдар по крейсеру "Москва": что происходит в Черном море
Блок рекламы


Похожие новости
В "Единой РоSSии" считают, что война против Украины "скоро закончится"В "Единой РоSSии" считают, что война против Украины "скоро закончится"
The Economist: От победы Украины зависит, каким будет весь мирThe Economist: От победы Украины зависит, каким будет весь мир
WP: Армию Путина нужно разбить на юге УкраиныWP: Армию Путина нужно разбить на юге Украины
Президент присвоил звание Героя Украины майору КукурбеПрезидент присвоил звание Героя Украины майору Кукурбе
В Австрии провели молчаливую акцию против насилия россиян в УкраинеВ Австрии провели молчаливую акцию против насилия россиян в Украине
Здесь побывал "русский мир": появились фото преступлений оккупантов против мирного населения на НиколаевщинеЗдесь побывал "русский мир": появились фото преступлений оккупантов против мирного населения на Николаевщине
Министр обороны Словакии: «Путин равняется Гитлеру. Его нужно остановить в Украине, пока не продвинулся дальше на Запад»Министр обороны Словакии: «Путин равняется Гитлеру. Его нужно остановить в Украине, пока не продвинулся дальше на Запад»
Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам Украины, - Генштаб
РоSSия «объявила войну» антиутопиямРоSSия «объявила войну» антиутопиям
Генштаб: Противник не смог прорвать оборону в районах Рубежного, Новотошкивского и МарьинкиГенштаб: Противник не смог прорвать оборону в районах Рубежного, Новотошкивского и Марьинки
Последние новости
Подгружаем последние новости