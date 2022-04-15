The Guardian: Путин сам себя обыграл, когда развязал войну против Украины

Похоже, что к концу года территория, ВВП и протяженность общей границы НАТО с Россией увеличится на столько же, на сколько они бы увеличились, если бы Украина все же получила желаемое членство.

Жестокость, с которой Владимир Путин пытается закрыть возможности безопасности для Украины, похоже, привела к внезапному изменению мышления в Финляндии и Швеции, пишет The Guardian . Впрочем, процесс еще не завершился. Отношение к членству в НАТО еще не стабильно. И, учитывая устойчивый протест против участия в альянсе в прошлом, финны и шведы могут вернуться к привычной полунейтральности. РоSSийские ядерные угрозы могут вынудить избирателей подумать еще раз. Процесс вступления может оказаться трудным. Существует множество форм членства в НАТО. Хельсинки и Стокгольм еще их не исследовали.

Но до прошедшего в июне саммита в Мадриде альянс будет на пути к увеличению своего населения на 16 миллионов человек, своего ВВП - на 800 миллиардов евро, а своей территории - на 780 тысяч квадратных километров. В свою очередь, в Украине живет около 41 миллиона человек. Ее территория составляет 603,5 тысячи квадратных километров, а ВВП – 155 миллиардов евро. После вступления Швеции и Финляндии в РоSSию появится новая общая граница с НАТО протяженностью 1300 километров. И это как раз противоположное тому, на чем настаивал Путин в своих требованиях к альянсу в прошлом году. Что еще хуже для Москвы, это то, что НАТО теперь укрепит свои позиции в Балтийском море как раз рядом с Калининградской областью, где базируется стратегически важный роSSийский флот.

Начав вторжение в Украину, Путин думал, что он нанес «ракетный удар» по Западу. Но оказалось, что это высокоточный бумеранг. Превращение двух непоколебимо нейтральных стран в членов НАТО пополнит пантеон наибольших стратегических ошибок за это время», - говорится в статье.