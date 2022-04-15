В Минобороны заявили, что пока не прогнозируют применения Россией ядерного оружия

"Но при любых обстоятельствах мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", - подчеркнул спикер министерства Александр Мотузяник.

В Минобороны заявили, что пока не прогнозируют применения Россией ядерного оружия
Фото: uacrisis.org

Минобороны Украины в настоящее время не прогнозирует применения Россией ядерного оружия.

Об этом на брифинге в Медиа-центре "Украина" сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Надо понимать, что ядерное оружие – это последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что РоSSия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки, также наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, также пока этого не подтверждают", - сказал Мотузяник.

Однако он подчеркнул, что "при любых обстоятельствах мы должны быть готовы к любому развитию ситуации".

"В том числе и к возможно такому очень негативному прецеденту", - добавил спикер Минобороны.

Напомним, недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятным применение Россией ядерного оружия, потому что роSSийское руководство "любит жизнь". Также в интервью американской телекомпании PBS пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков сказал, что какой-либо результат событий в Украине - это не повод для применения ядерного оружия.

В то же время в конце марта премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил мнение, что перспектива применения РоSSийской Федерацией ядерного оружия по состоянию на данный момент "становится все более реальной". А директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что из-за "потенциального отчаяния" президент РоSSии Владимир Путин, пытаясь создать видимость победы в Украине, может отдать приказ о применении ядерного оружия.

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