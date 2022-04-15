США не верят, что на на крейсере Москва было ядерное оружие – CNN

"Москва" была крейсером противовоздушной обороны.

США не верят, что на на крейсере Москва было ядерное оружие – CNN
© Vasya21/GoodFon

Соединенные Штаты не считают, что на борту роSSийского ракетного крейсера "Москва" было ядерное оружие в момент затопления, согласно последней оценке американской разведки, сообщили CNN два высокопоставленных американских чиновника.

США следят за роSSийскими вооруженными силами на предмет необычных перемещений ядерного оружия и до сих пор не обнаружили таких перемещений.

Учитывая, что "Москва" была крейсером ПВО, добавил один из высокопоставленных американских чиновников, такое размещение ядерного оружия на борту было бы особенно необычным.


Александр Хребет, ZN.ua

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