США не верят, что на на крейсере Москва было ядерное оружие – CNN

Соединенные Штаты не считают, что на борту роSSийского ракетного крейсера "Москва" было ядерное оружие в момент затопления, согласно последней оценке американской разведки, сообщили CNN два высокопоставленных американских чиновника.

США следят за роSSийскими вооруженными силами на предмет необычных перемещений ядерного оружия и до сих пор не обнаружили таких перемещений.

Учитывая, что "Москва" была крейсером ПВО, добавил один из высокопоставленных американских чиновников, такое размещение ядерного оружия на борту было бы особенно необычным.