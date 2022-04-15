Сегодня РоSSия нанесла три ракетных удара по Киевской области

По словам главы ОВА, до сих пор есть опасность возвращения ударной группировки в направлении Киева.

Сегодня РоSSия нанесла три ракетных удара по Киевской области
командувач підготовки Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк
Фото: mil.gov.ua

РоSSийские военные в течение 15 апреля нанесли три ракетных удара по Киевской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Только сегодня были нанесены три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможности повторных ударов по любым объектам, и к этому нужно быть готовыми", – сказал он.

Павлюк говорит, что возвращение в область следует "отложить до более спокойных времен".

Он отметил, что сохраняется "опасность возврата ударной группировки в направлении Киева, к которой мы готовимся, опасность заминированных территорий на деоккупированных территориях, возможность нанесения ракетных ударов противником и в Киеве, и по всей Украине".

РоSSия "анонсировала" удары по Киеву после того, как ВСУ затопили "Москву" – флагман Черноморского флота. Украинские защитники ударили по роSSийскому кораблю из "Нептуна".

После этого оккупанты впервые за 10 дней обстреляли Сумскую область, удары нанесли также по Черниговщине.

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