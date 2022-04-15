Объяснение для тупых: в РоSSии нашли смешное оправдание гибели крейсера "Москва"

РоSSийские пропагандистские СМИ придумали нелепое оправдание гибели ракетного крейсера "Москва".

Об этом сообщил Telegram-канал "Новости Вооруженных сил", информирует Апостроф.

На сайте "Екатеринбург Онлайн" появилась публикация о том, что причиной пожара на крейсере, а затем - и его гибели, послужил якобы окурок сигареты.

Кроме того, роSSийские пропагандисты сослались на разговор с одним из якобы моряков крейсера - в нем он рассказал, что на корабле не раз "были возгорания и прогнившие дырки в днище", но все "поломки устранялись быстро".


Евгений Устименко, Апостроф

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