Объяснение для тупых: в РоSSии нашли смешное оправдание гибели крейсера "Москва"

РоSSийские пропагандистские СМИ придумали нелепое оправдание гибели ракетного крейсера "Москва".

Об этом сообщил Telegram-канал "Новости Вооруженных сил", информирует Апостроф .

На сайте "Екатеринбург Онлайн" появилась публикация о том, что причиной пожара на крейсере, а затем - и его гибели, послужил якобы окурок сигареты.

Кроме того, роSSийские пропагандисты сослались на разговор с одним из якобы моряков крейсера - в нем он рассказал, что на корабле не раз "были возгорания и прогнившие дырки в днище", но все "поломки устранялись быстро".