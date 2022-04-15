В Киевской области нашли уже более 900 тел мирных жителей: в полиции рассказали детали

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что на сегодняшний день в Киевской области обнаружено уже более 900 тел жителей населенных пунктов, которые были под роSSийской оккупацией. Большинство из них умерли от огнестрельных ранений.

"Мы публиковали огромное количество массовых захоронений, и досадно, что мы фиксируем, что это захоронение людей, убитых из стрелкового орудия. То есть мы понимаем, что во время оккупации армия РФ устанавливала определенный режим, пыталась отыскать людей, оказывающих влияние на громаду, и заставить их работать на РФ ", — заявил он во время выступления в медиацентре "Украина".

Небытов рассказал, что тела находят и под открытым небом, и во временных захоронениях.

В общей сложности россияне оккупировали 180 населенных пунктов. Сейчас в каждом из них трудятся полицейские патрули. Они разыскивают диверсантов, мародеров, фиксируют последствия преступлений и разрушений.

Больше всего погибших в Буче - 350. Там были найдены две братские могилы, в одной 40 тел, в другой - 57.

"У 95% погибших людей, которых достали с первого места массового захоронения, отверстия от пуль из стрелкового или снайперского оружия", — заявил Небытов.