Италия просит международный уголовный суд установить, имеет ли место геноцид в Украине

Зверства, которые роSSийские войска творят в Украине, убивая мирных граждан и детей, очевидны. Об этом 15 апреля в интервью Radio 24 заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщает информагентство ANSA.it.

При этом он отметил, что Италия не располагает деталями, чтобы оценить, имеет ли место геноцид в Украине, как утверждает президент США Джо Байден. Однако Италия уже обратилась в Международный уголовный суд с запросом о квалификации зверств РФ в Украине.

"Я считаю, что Путин не подает сигналов о мире, когда говорит, что должен завершить спецоперацию. По этой причине мы должны продолжать санкции", - подчеркнул глава итальянского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Италия ожидает усиления конфликта Восточной Украине, где Путин намерен захватить регион Донбасса.

Тем не менее Ди Майо выразил надежду, что православная Пасха может стать поводом для перемирия.

"Мы работаем над этим, потому что это единственный способ эвакуировать с востока Украины, где усиливаются атаки, мирное население и детей подальше от роSSийских бомб", - сказал он.

Ди Майо также выразил надежду на возобновление диалога между Украиной и Россией , информирует ZN.ua .

"Президент Зеленский сделал важные заявления - теперь должен говорить Путин, - сказал Ди Майо. - Мы должны создавать гуманитарные коридоры. Чем активнее будут вестись переговоры, тем больше будет коридоров", - подчеркнул он.