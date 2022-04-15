ВСУ готовятся к наступлению на Херсонщине
В штабе заявили, что он начнется "очень скоро".
Украинские войска уже совсем скоро могут начать продвигаться по Херсонской области на юг,
"Ситуация на Херсонщине сложная... Но мы все убеждены абсолютно, что продвижение наших войск очень скоро начнется, но мы вычищаем те позиции, которые уже удалось высвободить", - сообщила Гуменюк и добавила, что сегодня ночью была уничтожена одна из разведгрупп роSSийских оккупантов.
При этом враги продолжают обстрел региона и пытаются выявить украинские позиции.
"Все силы охраны и обороны, необходимые на данном этапе, привлечены, и их действия достаточно эффективны, хотя враг не сдается. Он действительно покрывает и артиллерийским, и минометным огнем, и давит психологически", - рассказала начальник пресс-центра и поблагодарила жителей Херсона, которые продолжают противостоять оккупантам за их позицию и противостояние роSSийским оккупантам осуществить план по оккупантам по вопросу создания псевдореспублики на территории области.
"Держитесь, мы скоро будем", - подытожила она.