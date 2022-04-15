ВСУ готовятся к наступлению на Херсонщине

Украинские войска уже совсем скоро могут начать продвигаться по Херсонской области на юг, заявила на брифинге в пятницу начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ситуация на Херсонщине сложная... Но мы все убеждены абсолютно, что продвижение наших войск очень скоро начнется, но мы вычищаем те позиции, которые уже удалось высвободить", - сообщила Гуменюк и добавила, что сегодня ночью была уничтожена одна из разведгрупп роSSийских оккупантов.

При этом враги продолжают обстрел региона и пытаются выявить украинские позиции.

"Все силы охраны и обороны, необходимые на данном этапе, привлечены, и их действия достаточно эффективны, хотя враг не сдается. Он действительно покрывает и артиллерийским, и минометным огнем, и давит психологически", - рассказала начальник пресс-центра и поблагодарила жителей Херсона, которые продолжают противостоять оккупантам за их позицию и противостояние роSSийским оккупантам осуществить план по оккупантам по вопросу создания псевдореспублики на территории области.

"Держитесь, мы скоро будем", - подытожила она.