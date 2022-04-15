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2022-04-15
В "Единой РоSSии" считают, что война против Украины "скоро закончится"
Представители путинской партии продолжают распространять пропаганду Кремля, информирует
© Единая РоSSия
Заместитель руководителя комиссии провластной "Единой РоSSии" по международному сотрудничеству Андрей Климов считает, что война против Украины "вскоре закончится". Его слова цитируют
"Специальная военная операция" (война – ред) РФ вскоре закончится, мы не собираемся ее специально растягивать", - заявил представитель пропутинской партии.
После этого Климов повторил ряд тезисов роспропаганды, заявил, что война сделает Украину "безопаснее для РоSSии". Также он не забыл повторить и миф о биолабораториях.
Виктория Хмилевская, ZN.ua