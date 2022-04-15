В "Единой РоSSии" считают, что война против Украины "скоро закончится"

Заместитель руководителя комиссии провластной "Единой РоSSии" по международному сотрудничеству Андрей Климов считает, что война против Украины "вскоре закончится". Его слова цитируют росСМИ .

"Специальная военная операция" (война – ред) РФ вскоре закончится, мы не собираемся ее специально растягивать", - заявил представитель пропутинской партии.

После этого Климов повторил ряд тезисов роспропаганды, заявил, что война сделает Украину "безопаснее для РоSSии". Также он не забыл повторить и миф о биолабораториях.