В "Единой РоSSии" считают, что война против Украины "скоро закончится"

Представители путинской партии продолжают распространять пропаганду Кремля, информирует ZN.ua.

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© Единая РоSSия

Заместитель руководителя комиссии провластной "Единой РоSSии" по международному сотрудничеству Андрей Климов считает, что война против Украины "вскоре закончится". Его слова цитируют росСМИ.

"Специальная военная операция" (война – ред) РФ вскоре закончится, мы не собираемся ее специально растягивать", - заявил представитель пропутинской партии.

После этого Климов повторил ряд тезисов роспропаганды, заявил, что война сделает Украину "безопаснее для РоSSии". Также он не забыл повторить и миф о биолабораториях.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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