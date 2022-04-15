Из-за обстрелов оккупантов в Харькове повредили девять кладбищ (фото)

А также Мемориал жертвам тоталитаризма.

Из-за обстрелов оккупантов в Харькове повредили девять кладбищ (фото)
Фото: Харківська міська рада

Из-за обстрела Харькова пострадали девять кладбищ и Мемориал жертвам тоталитаризма.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

"Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, с начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину из 20 объектов КП "Ритуал" было изуродовано 9 кладбищ, а также Мемориал жертв тоталитаризма в Лесопарке", - говорится в сообщении.

Разрушены административные здания кладбищ, повреждены и разрушены надгробные сооружения.

Мемориальный комплекс жертв тоталитаризма в Харькове был открыт 17 июня 2000 года.

Фото: Харьковский городской совет

На кладбище перезахоронены останки 4302 военнопленных поляков, из них 493 офицера – жертвы так называемого украинского Катынского списка. В 60 меньших могилах похоронены останки 2746 граждан бывшего СССР разных национальностей, ставших жертвами НКВД в 1937-1938 годах.

Фото: Харківська міська рада
Фото: Харківська міська рада
Фото: Харківська міська рада

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