РФ останавливает производство новых танков из-за санкций – ГУР МОУ

В РоSSии останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«На роSSийском «Уралвагонзаводе» пытаются преодолеть кризис, возникший в результате введенных санкций. «Уралвогонзавод» (Нижний Тагил) – это роSSийский производитель бронетехники, в первую очередь – основного танка РФ «Т-72», – отметили в ГУР МОУ.

В разведке отметили, что с начала полномасштабной войны в Украине предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Так, речь идет об:

увеличении процентных ставок по кредиту;

отсутствии средств для обслуживания валютных кредитов;

повышении цен на материалы и комплектующие (в частности, бронированная сталь).

Эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники. Несмотря на широко разрекламированное «импортозамещение» РФ не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продления поставок импортных комплектующих», – добавили в разведке.

Указано, что теперь завод вынужден искать решение финансовых проблем, в том числе, требуя стопроцентной подписки по государственным контрактам.

«Останавливается производство новой техники, в том числе танков Т-90 и Т-14 (Армата). Созданный «оперативный штаб» основным направлением работы определил ремонт поврежденной в войне с Украиной военной техники», – подытожили в ГУР МОУ.