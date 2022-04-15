В Николаеве враг обстрелял кассетными боеприпасами жилые кварталы, пострадали мирные жители (обновлено)
Огонь велся из ракетных систем залпового огня.
РоSSийские военные 15 апреля обстреляли жилые кварталы Николаева. Никаких военных объектов рядом нет, сообщила в Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
"Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие… берегите себя, НЕ ВЫХОДИТЕ из укрытия!" – призвала она.
Число пострадавших пока не называется.
Обновление. Оперативное командование "Юг" в Facebook сообщило, что огонь велся запрещенными кассетными боеприпасами. Есть погибшие и раненые. Враг хаотично стреляет по жилым кварталам, культурным объектам и предприятиям.
10 апреля в Николаеве после взрыва получил ранение один человек. 4 апреля враг нанес удар по жилым кварталам города. 12 человек погибли и 41 ранены.