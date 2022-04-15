В Николаеве враг обстрелял кассетными боеприпасами жилые кварталы, пострадали мирные жители (обновлено)

РоSSийские военные 15 апреля обстреляли жилые кварталы Николаева. Никаких военных объектов рядом нет, сообщила в Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие… берегите себя, НЕ ВЫХОДИТЕ из укрытия!" – призвала она.

Число пострадавших пока не называется.

Обновление. Оперативное командование "Юг" в Facebook сообщило, что огонь велся запрещенными кассетными боеприпасами. Есть погибшие и раненые. Враг хаотично стреляет по жилым кварталам, культурным объектам и предприятиям.

10 апреля в Николаеве после взрыва получил ранение один человек. 4 апреля враг нанес удар по жилым кварталам города. 12 человек погибли и 41 ранены.