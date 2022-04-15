В Нацполиции рассказали, как на Черниговщине ДВБ и терроборона отбили у оккупантов БТР

Полицейский с местными "охотниками" отследили передвижение вражеской техники и при удобном случае погнали один из БТРов в лес.

На Черниговщине сотрудник областного департамента внутренней безопасности Нацполиции и терробороны захватили БТР роSSийских оккупантов.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"Во время боев, которые шли на Черниговщине, сотрудник областного управления ДВБ НПУ, 40-летний Олег Петрусенко, совместно со своими побратимами из Терробороны засекли движение вражеской техники. Полицейский с местными "охотниками" отследили передвижение и при удачном случае погнали один из БТРов в лес. Убегая от украинцев, рашисты попали в прилуцкие болота. Поняли, что оказались в ловушке, и решили поджечь свою бронетехнику. Однако наши ребята успели отбить трофей и затушить огонь", - отметили в НПУ.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

По словам правоохранителей, после ремонта технику отправят для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, сегодня 10-я горно-штурмовая бригада показала уничтоженную технику оккупантов.

По данным Генштаба, потери роSSийских захватчиков на 15 апреля составили более 20 тысяч личного состава, а также 756 танков, 1976 боевых бронированных машин, 1443 единицы автомобильной техники и др.

Защитники Мариуполя рассказали, что им удалось уничтожить 46 танков, подбить 27, а также подбить и уничтожить 69 БМП и БМТ, 30 БТРов и другую вражескую технику.