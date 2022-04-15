Михаил Майман: "В 4:45 упала первая ракета, в 5:45 я с товарищами встречал русских оккупантов"

Михаил Майман, командир батальона Архангела Михаила рассказал о том как для него началась война с россией.

Журналистам издания Укрмедиа удалось пообщаться с командиром батальона Архангела Михаила Михаилом Майманом - человеком, что защищал Киев от с первых часов вторжения.

Со слов Михаила на защиту Украины он встал в первый час нападения рашистов. На вопрос журналиста о его действиях с начала нападения Майман ответил так: "В 4:45 упала первая ракета, в 5:45 я уже был со своими товарищами вместе, мы вооружались и пошли встречать москалей".

Однако само противостояние с россией Михаил начал еще в 2014 году на Донбассе ведя бои в Волновахе, Мариуполе, Марьинке и Иловайске из котла под которым он выходил с побратимами. Так что командир батальона вступил в этот виток войны с россией с боевым опытом, знаниями и товарищами, что сражались плечом к плечу еще 8 лет назад, благодаря этому подразделение организовало слаженный отпор оккупантам в самом начале вторжения.

Со слов Михаила Маймана батальон Архангела Михаила встретил первых рашистов на Вышгородском направлении.