Мобилизация в роSSийскую армию в ОРДЛО окончательно провалилась

Мужчины не появляются в роSSийские и «республиканских» военкоматы, информирует ZN.ua.

Мобилизация в роSSийскую армию в ОРДЛО окончательно провалилась
© Facebook/Генштаб ВСУ

План роSSийских оккупантов мобилизовать 26 000 «резервистов» с территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей фактически потерпел фиаско. Как сообщает Главное управление разведки Украины, мужчины призывного возраста этого региона всячески избегают «призыва», не желая становиться «пушечным мясом» в армии оккупанта.

Оккупанты спланировали укомплектовать за счет мобилизованных из "ДНР" и "ЛНР" 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. При этом с теми, кого удалось привлечь в оккупационное войско, не проводятся какие-либо военные учебы или инструктажи. Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием.

Новобранцам с украинских территорий обещают вовлечение в задачи по контролю над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшение оборонных позиций.

«Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины. Также именно их наименее ценный «ресурс» используют для проведения «разведки боем» для выявления позиций украинских защитников», - отметили в ГУР.


Ирина Знась, ZN.ua

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