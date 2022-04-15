The Economist: От победы Украины зависит, каким будет весь мир

РоSSия пытается грубой силой навязать соседу свои жестокие взгляды, и это должно тревожить каждого, информирует ZN.ua.

The Economist: От победы Украины зависит, каким будет весь мир
© unsplash/gmalhotra

Прежде всего, эта война касается судьбы 44 миллионов украинцев. Но среди руин Мариуполя и Харькова на кону стоит также то, в как будет выглядеть весь мир. Владимир Путин устроил вторжение в Украину, чтобы заставить ее отказаться от сближения с Западом и подчиниться воле Кремля.

Он убежден, что большие страны имеют право доминировать над меньшими. Украина же настаивает, что она сама будет выбирать себе союзников. С западной поддержкой она защищает универсальный принцип, что все страны суверенны. Тот, кто победит на поле битвы, будет определять, как будет функционировать дальше весь мир, - пишет The Economist.


Лесь Димань, ZN.ua

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