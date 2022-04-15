В Киевской области на сегодня нашли тела 900 убитых россиянами украинцев

По состоянию на 15 апреля в Киевской области обнаружили тела 900 погибших украинцев.

Об этом на брифинге в Ukraine Media Center сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небитов. По его словам, россияне оккупировали 180 населённых пунктов Киевской области.

"Мы собираем всю информацию, основные направления – поиск мародеров, фиксация преступлений роSSийской армии, фиксация разрушений. Ищем коллаборантов, то есть лиц, способствовавших оккупации и поддерживавших армию РоSSийской Федерации", – сказал он.

Небитов сказал, что убитые украинцы, кроме массовых захоронений, лежали и прямо на улицах. Полученные данные свидетельствуют о том, что россияне во время оккупации пытались установить в захваченных населенных пунктах свой режим.

Отказывавшихся убивали. В частности, замучена председатель Мотыжинского сельсовета, которая отказалась сотрудничать с оккупантами. Замучили также и ее сына и мужа.

"Сегодня будет пересечен предел 900 тел погибших – гражданских – подчеркиваю, которых мы обнаружили, осмотрели и передали в судебно-медицинские учреждения. Более 900 погибших от рук непосредственно роSSийской армии", – сказал он.

Напомним, полностью освобожденной от оккупантов Киевщина стала 2 апреля. Братские могилы и места массовых убийств находили во многих населенных пунктах, включая Бучу. 10 апреля между селами Мила и Мечта Киевской области нашли место массового расстрела людей – там были убиты пассажиры и водители около 10 автомобилей. В Бузовой, близ Бучи, обнаружили еще одну братскую могилу с гражданскими.

Только в одной могиле в Буче обнаружили тела убитых россиянами 280 мирных жителей. После отступления оккупантов погибших обнаруживали и на улицах, в том числе и детей.

Массовые захоронения находят и в Бородянке.