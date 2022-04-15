В Чернигове уже неделю разыскивают тела погибших на стадионе Гагарина (фото)

В Чернигове работы по поиску тел погибших на стадионе Гагарина длятся уже неделю.

Сообщил корреспондент Lb.ua.

“Сюда россияне ударили артиллерией и самолетами. Сейчас разбирают часть трибун”, – сказал он.

Как сообщил медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness), в результате авиаудара, стадион разрушен и сейчас там работают коммунальные службы, чтоб справиться с последствиями разрушений. Рядом со стадионом была библиотека, которая тоже разрушена.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Напомним, по состоянию на 10 апреля в Чернигове в результате бомбардировок и продолжительных обстрелов со стороны роSSийских войск погибли более 700 человек.