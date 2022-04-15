«Рельсовая война» продолжает набирать обороты на территории РоSSии: стало известно о новых диверсиях

«Рельсовая война» продолжает набирать обороты на территории РоSSии: стало известно о новых диверсиях

На территории РФ усиливается так называемая "рельсовая война".

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ВСУ.

Так, согласно сообщению, успешные диверсии на роSSийской железной дороге уже прошли в 4-х областях.

«Известно, что на Московской железной дороге за последние 2 недели рельсовые партизаны провели успешные акции по непригодности железнодорожных путей в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях», - сообщили в ВСУ.

Добавим, что ранее "рельсовая война" началась в Беларуси - на железной дороге уже зафиксировано более 80 актов "терроризма и саботажа". По данным силовиков республики, все нападения имели похожий почерк.

рельсы, поезд

Отметим, что в Сети появилось видеообращение матери одного из роSSийских военнослужащих. Женщина сообщила, что ее сын служит в мотострелковой части Ростова-на-Дону и не выходит на связь с 23 февраля.

Женщина призвала остановить войну, которая "принесет позор и ненависть"


Катерина Петренко, politeka.net

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