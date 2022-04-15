В Николаеве враг обстрелял жилые кварталы, пострадали мирные жители, – облсовет

Огонь велся из ракетных систем залпового огня.

В Николаеве враг обстрелял жилые кварталы, пострадали мирные жители, – облсовет
Фото: Ганна Замазєєва Telegram

РоSSийские военные 15 апреля обстреляли жилые кварталы Николаева. Никаких военных объектов рядом нет, сообщила в Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие… берегите себя, НЕ ВЫХОДИТЕ из укрытия!" – призвала она.

Число пострадавших пока не называется.

10 апреля в Николаеве после взрыва получил ранение один человек. 4 апреля враг нанес удар по жилым кварталам города. 12 человек погибли и 41 ранены.



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