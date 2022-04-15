Европа не уверена в своих возможностях отказаться от нефти и газа из РФ – эксперт

Частичное или непродолжительное эмбарго — ошибочная и опасная стратегия, информирует ZN.ua.

Европа не уверена в своих возможностях отказаться от нефти и газа из РФ – эксперт

После последних санкционных решений о введении эмбарго только на поставки угля, похоже, что Европа не уверена в своих возможностях отказаться от роSSийских нефти и газа, пишет в статье президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

“Руководители министерств иностранных дел ЕС в очередной раз не утвердили совместное решение о введении эмбарго на роSSийские газ и нефть. Обсуждение шестого пакета санкций, в который входит этот вопрос, планируется провести после 17 апреля”, - добавляет автор.

В то же время частичное или непродолжительное эмбарго — ошибочная и опасная стратегия, подчеркивает Гончар.

“Оно может привести к дальнейшему росту цен, в частности на газ, что, очевидно, полностью компенсирует «Газпрому» потерю объемов экспорта, как это уже было в течение второго полугодия 2021 года. Решение о частичном эмбарго без ограничения спотовых цен (price cap) даст обратный эффект”, - добавил эксперт.

Давление и шантаж, цель которых — перечеркнуть законы ЕС и свободный рынок, подчинить собственной монополии все источники поставок газа, максимально привязать вопрос газа к возможности выдвигать политические требования, — вот средства влияния на европейцев РоSSийской Федерации, которая сейчас продолжает физически истязать украинцев. И в вопросе энергетических санкций должна быть сильная и комплексная реакция ЕС, предупреждает эксперт.


Александр Хребет, ZN.ua

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