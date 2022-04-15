Хотели укомплектовать 17 стрелковых полков: мобилизация в ОРДЛО провалилась
План по мобилизации 26 000 «резервистов» с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван.
Об этом сообщили в главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Так, сообщается, что мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться «пушечным мясом» в армии оккупанта.
Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена, - констатируют в украинской разведке.
Также сообщается, что с личным составом, который все же удалось привлечь, не проводятся какие-либо выучки или инструктажи. Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием.
«Представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать «новобранцев» в задачах обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонных позиций. Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины. Также именно их наименее ценный «ресурс» используют для проведения «разведки боем» для выявления позиций украинских защитников», - сообщили украинские разведчики.