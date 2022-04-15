Северная Македония высылает еще шесть роSSийских дипломатов

Министерство иностранных дел Северной Македонии вызвало посла РоSSии в Скопье Сергея Базникина. Ему вручили дипломатическую ноту, согласно которой шесть роSSийских дипломатов были объявлены персонами нон грата в стране, сообщает пресс-служба МИД Северной Македонии.

«На основании информации, полученной от соответствующих органов, указанные шесть роSSийских дипломатов занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях», - говорится в заявлении.

Высланные из Северной Македонии роSSийские дипломаты должны покинуть территорию страны в ближайшие пять дней.

Между тем, официальный представитель МИД РоSSии Мария Захарова уже заявила, что Москва примет соответствующие меры.