Северная Македония высылает еще шесть роSSийских дипломатов

Тем временем РоSSия уже готовит ответ.

Северная Македония высылает еще шесть роSSийских дипломатов
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Министерство иностранных дел Северной Македонии вызвало посла РоSSии в Скопье Сергея Базникина. Ему вручили дипломатическую ноту, согласно которой шесть роSSийских дипломатов были объявлены персонами нон грата в стране, сообщает пресс-служба МИД Северной Македонии.

«На основании информации, полученной от соответствующих органов, указанные шесть роSSийских дипломатов занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях», - говорится в заявлении.

Высланные из Северной Македонии роSSийские дипломаты должны покинуть территорию страны в ближайшие пять дней.

Между тем, официальный представитель МИД РоSSии Мария Захарова уже заявила, что Москва примет соответствующие меры.

Это уже вторая высылка дипломатов РФ из Северной Македонии менее чем за месяц. Пятерых роSSийских дипломатов Северная Македония выслала еще 28 марта на тех же основаниях.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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