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2022-04-15
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Во время взрывов и пожара на борту бывшего флагмана Черноморского флота РоSSийской Федерации погиб его капитан.
Об этом сообщили в МВД Украины, информирует
Напомним, в среду, 13 апреля, украинские военные нанесли удар по флагману Черноморского флота РФ, ракетному крейсеру "Москва". По крейсеру ударили две противокорабельные ракеты "Нептун", в результате чего на нем произошел пожар.
Вечером 14 апреля судно затонуло при буксировке. По заявлению Минобороны РФ это произошло в условиях шторма.
Стало известно, что во время обстрела на крейсере погиб его командир, капитан 1 ранга, Антон Валерьевич Куприн.
Маргарита Лепс, Апостроф