При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото

Во время взрывов и пожара на борту бывшего флагмана Черноморского флота РоSSийской Федерации погиб его капитан.

Об этом сообщили в МВД Украины, информирует Апостроф .

Напомним, в среду, 13 апреля, украинские военные нанесли удар по флагману Черноморского флота РФ , ракетному крейсеру "Москва". По крейсеру ударили две противокорабельные ракеты "Нептун", в результате чего на нем произошел пожар.

Вечером 14 апреля судно затонуло при буксировке. По заявлению Минобороны РФ это произошло в условиях шторма.

Стало известно, что во время обстрела на крейсере погиб его командир, капитан 1 ранга, Антон Валерьевич Куприн.