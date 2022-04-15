На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных

РоSSия скрывает статистику потерь в войне с Украиной.

На 50-й день войны в Украине ФСБ попросила увеличить расходы на погребение военных
Фото: ТАСС

На 50-й день войны в Украине Федеральная служба безопасности РоSSийской Федерации попросила увеличить расходы на захоронения и надгробия для военных на 17%.

Об этом сообщает РоSSийская служба Би-би-си.

Исходя из представленного ФСБ проекта решения правительства, компенсация расходов на погребение одного погибшего на военной службе вырастет на 7 800–11 000 рублей, до 56 400–74 200 рублей в зависимости от его статуса и места захоронения.

ФСБ объясняет просьбу выделить дополнительные похоронные деньги тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.

Каким будет конечный счет для налогоплательщиков, неизвестно, пишет BBC.

"РоSSийская армия скупа на данные о потерях и выборочная в вывозе тел убитых в Украине солдат", – отмечается в публикации.

РоSSийские власти лишь дважды с начала вторжения в Украину называли число погибших роSSийских военных. 2 марта Минобороны заявило, что их 498, а 25 марта назвало новую цифру – 1351 военнослужащий. 7 апреля спикер президента РоSSии Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что роSSийская армия понесла "значительные потери" в Украине.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ежедневно обновляет статистику потерь роSSийской армии. Цифры в разы больше. Так, по итогам 50 суток после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потери врага оценивают в 20 тыс. живой силы.

Так что сколько похорон придется оплатить из бюджета РоSSии после индексации – неизвестно.

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