В МВД рассказали о местонахождении Медведчука

Там уверяют, что в этот раз он не сбежит.

В МВД рассказали о местонахождении Медведчука
© Стас Юрченко/Ґрати

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, что кум роSSийского президента Виктор Медведчук находится в надежном месте. Об этом он рассказал во время телемарафона.

"Если говорить о том, надежно ли он спрятан, - да, никуда он не денется, на этот раз ему не удастся сбежать", - сказал Денисенко.

Он рассказал, что в прошлый раз Медведчук смог сбежать, поскольку перед вторжением судья снял с него электронный браслет.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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