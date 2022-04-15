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2022-04-15
В МВД рассказали о местонахождении Медведчука
Там уверяют, что в этот раз он не сбежит.
© Стас Юрченко/Ґрати
Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, что кум роSSийского президента Виктор Медведчук находится в надежном месте. Об этом он рассказал во время
"Если говорить о том, надежно ли он спрятан, - да, никуда он не денется, на этот раз ему не удастся сбежать", - сказал Денисенко.
Он рассказал, что в прошлый раз Медведчук смог сбежать, поскольку перед вторжением судья снял с него электронный браслет.
Виктория Хмилевская, ZN.ua