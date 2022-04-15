В МВД рассказали о местонахождении Медведчука

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, что кум роSSийского президента Виктор Медведчук находится в надежном месте. Об этом он рассказал во время телемарафона .

"Если говорить о том, надежно ли он спрятан, - да, никуда он не денется, на этот раз ему не удастся сбежать", - сказал Денисенко.

Он рассказал, что в прошлый раз Медведчук смог сбежать, поскольку перед вторжением судья снял с него электронный браслет.