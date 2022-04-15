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2022-04-15
Кремль объявил новую цель в Украине: на первое место власти рф уже не ставят "демилитаризацию"
Представитель кремля дмитрий песков выдал подробности.
Теперь на первое место власти рф ставят якобы "уничтожение националистических батальонов". Песков выразил уверенность, что все цели "специальной операции" будут достигнуты.
"Главное – это освобождение все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается и задачи, которые стоят, хорошо известны", – заявил представитель кремля.
Стоит отметить, что начинала россия вторжение в Украину под предлогом недопущения вступления нашего государства в НАТО. Потом рассказывали в кремле о "демилитаризации и денацификации" Украины.
Александра Павленко, politeka.net