Зеленский впервые отреагировал на удар по крейсеру "Москва": "Честно говоря..."

«Мы серьезно относимся ко всем угрозам, потому что эти угрозы связаны с тем, что могут погибнуть наши люди».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС, отвечая на вопрос относительно угроз рф нанести новые удары по Киеву .

«Мы не боимся ни одной из угроз РоSSийской Федерации при этом. Мы должны отвечать на все угрожающие нам шаги РоSSийской Федерации», - заверил глава украинского государства.

Президент также ответил на вопрос относительно удара по ракетному крейсеру «Москва».

Напомним, 14 апреля Министерство обороны РоSSии сообщило, что крейсер после взрыва и последующего пожара боекомплекта затонул при буксировке во время шторма. Однако еще ранее представители украинских властей заявили, что корабль был атакован двумя противокорабельными ракетами «Нептун».

«Я думаю только о том, что происходит с нашими войсками, меня волнует, что происходит с нашей армией и с нашими вооруженными силами Украины, потому что они защищают нашу страну.

То, что происходит в армии РоSSийской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо», - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, что он думает об этом ударе.

Добавим, согласно неофициальным данным, спасти удалось лишь 58 моряков из штатной численности экипажа «Москвы» в 510 человек.

Об этом сообщил известный роSSийский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

"По уточненным данным, число спасенных моряков "Москвы" составило 58 человек из штатной численности экипажа в 510", - написал Пономарев на своей странице в Facebook.