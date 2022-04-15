Зеленский впервые отреагировал на удар по крейсеру "Москва": "Честно говоря..."

Владимир Зеленский

«Мы серьезно относимся ко всем угрозам, потому что эти угрозы связаны с тем, что могут погибнуть наши люди».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ВВС, отвечая на вопрос относительно угроз рф нанести новые удары по Киеву.

«Мы не боимся ни одной из угроз РоSSийской Федерации при этом. Мы должны отвечать на все угрожающие нам шаги РоSSийской Федерации», - заверил глава украинского государства.

Президент также ответил на вопрос относительно удара по ракетному крейсеру «Москва».

Напомним, 14 апреля Министерство обороны РоSSии сообщило, что крейсер после взрыва и последующего пожара боекомплекта затонул при буксировке во время шторма. Однако еще ранее представители украинских властей заявили, что корабль был атакован двумя противокорабельными ракетами «Нептун».

«Я думаю только о том, что происходит с нашими войсками, меня волнует, что происходит с нашей армией и с нашими вооруженными силами Украины, потому что они защищают нашу страну.

То, что происходит в армии РоSSийской Федерации, которая напала на нас, которая является оккупантом, которая блокирует, к слову, Черное море, мне, честно говоря, все равно. Если она уменьшится, то это неплохо», - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, что он думает об этом ударе.

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Добавим, согласно неофициальным данным, спасти удалось лишь 58 моряков из штатной численности экипажа «Москвы» в 510 человек.

Об этом сообщил известный роSSийский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

"По уточненным данным, число спасенных моряков "Москвы" составило 58 человек из штатной численности экипажа в 510", - написал Пономарев на своей странице в Facebook.


Катерина Петренко, politeka.net

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