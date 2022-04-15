РоSSия обстреляла все больницы в Луганской области - Ляшко

Там, где активны боевые действия, к сожалению, гражданская медицина не может работать. Но там трудятся военные медики, информирует ZN.ua.

РоSSия обстреляла все больницы в Луганской области - Ляшко
© Volodymyr Matsokin/Facebook

В Луганской области после ударов роSSийских оккупантов не осталось уцелевших больниц, все – повреждены, заявил в эфире общенационального марафона министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Однако медики в регионе продолжают оказывать помощь. В Луганской области продолжают работать медицинские работники, продолжают оказывать медицинскую помощь. Мы занимаемся определенной эвакуацией пациентов, но есть люди, которые не хотят уезжать, и мы не можем их принудительно вывозить. Поэтому больницы работают там, где не ведутся активные боевые действия. Там, где активные боевые действия, к сожалению, гражданская медицина не может работать: там работают военные медики”, – цитирует министра “Радио Свобода”.


Александр Хребет, ZN.ua

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