РоSSия обстреляла все больницы в Луганской области - Ляшко

В Луганской области после ударов роSSийских оккупантов не осталось уцелевших больниц, все – повреждены, заявил в эфире общенационального марафона министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Однако медики в регионе продолжают оказывать помощь. В Луганской области продолжают работать медицинские работники, продолжают оказывать медицинскую помощь. Мы занимаемся определенной эвакуацией пациентов, но есть люди, которые не хотят уезжать, и мы не можем их принудительно вывозить. Поэтому больницы работают там, где не ведутся активные боевые действия. Там, где активные боевые действия, к сожалению, гражданская медицина не может работать: там работают военные медики”, – цитирует министра “ Радио Свобода ”.