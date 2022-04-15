"И пальцы отрублю, и кисти отрублю!": оккупант похвастался издевательствами над пленными украинцами

"И пальцы отрублю, и кисти отрублю!": оккупант похвастался издевательствами над пленными украинцами

СБУ установили личность оккупанта. Извергу Салавату Сарсенову из Астрахани 27 лет.

РоSSийские оккупанты пытают и калечат украинских военнопленных. И они не только не стесняются этого, но и кичатся этим. Запись одного такого шокирующего разговора опубликовали сотрудники СБУ.

На записи рашист хвастается тем, как калечил украинских военнопленных.

"Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался... С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисти отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", кричит!" – рассказывает военный преступник.

Он также рассказал, что даже другие оккупанты были шокированы его жестокостью и спрашивали.

война, оккупанты, военные РФ

СБУ установили личность оккупанта. Извергу Салавату Сарсенову из Астрахани 27 лет. В настоящее время он находится в Запорожском направлении. Известны украинским спецслужбам и данные о его местожительстве и родственниках. Если "дикарю" удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом.


Александра Павленко, politeka.net

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